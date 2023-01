Zusammenstoß beim Abbiegen in der Oberpfalz: Drei Verletzte

Pressath

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab sind drei Menschen verletzt worden. Zuvor hatte eine 20-Jährige mit ihrem Wagen von der Bundesstraße 470 nach links auf die B299 einbiegen wollen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Dabei habe sie das Auto eines 29-Jährigen übersehen. Bei der Kollision am Donnerstagabend wurde neben den beiden Fahrern eine weitere Person leicht verletzt. Alle konnten die Autos demnach selbst verlassen und kamen in Kliniken. Während der Unfallaufnahme blieb die B299 bei Pressath für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.