Zusammenstoß auf Gegenspur: Vierjähriger leicht verletzt

Ein 24-Jähriger ist in der Nähe von Füssen auf der Bundesstraße 310 frontal in das Auto einer 39-jährigen Frau mit ihrem vierjährigen Sohn gefahren. Warum der Autofahrer am Samstagvormittag kurz nach der Abfahrt in Richtung Hopfen am See auf die Gegenspur kam, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Die zwei Fahrer sowie das Kind erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 30.000 Euro.

12. Juni 2021 - 18:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet auf einem Streifenwagen. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Füssen © dpa-infocom, dpa:210612-99-966840/2