Zusammenstoß an Straßeneinfahrt: Drei Autoinsassen verletzt

Bodenmais

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Bodenmais (Landkreis Regen) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Weil der Unfall am Samstagnachmittag zunächst schlimmer ausgesehen habe, sei der Rettungshubschrauber aus Straubing gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dieser habe jedoch keinen Patienten mitnehmen müssen. Die drei Verletzten seien mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 59-jährige Autofahrerin beim Verlassen eines Betriebsgeländes einen nahenden Wagen übersehen. Dessen 24-jähriger Fahrer sowie sein Beifahrer wurden wie die Frau verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.