Zugunglück in Erlangen: Mann stirbt in Krankenhaus

Ein 58 Jahre alter Mann ist am Bahnhof in Erlangen von einem heranfahrenden Zug erfasst und im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben, wie die Polizei mitteilte.

06. November 2021 - 18:22 Uhr | dpa

Erlangen Demnach soll sich der Mann am Samstagmittag im Stadtteil Eltersdorf nahe dem Gleisbereich aufgehalten haben. Dort wurde er von einem Zug erfasst, der von Bamberg in Richtung Nürnberg unterwegs war. Die Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er an seinen schweren Verletzungen verstarb. Der Schienenverkehr konnte erst am Nachmittag wieder freigegeben werden. Weshalb es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände, geht aber von einem Unglücksfall aus. © dpa-infocom, dpa:211106-99-894394/2