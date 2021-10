Zugreisender mit sechs Hasenbabys im Rucksack: Anzeige

Sechs Hasenbabys sind bei einer Kontrolle in einem Regionalexpress auf dem Weg nach Würzburg im verschlossenen Rucksack eines 33 Jahre alten Fahrgastes entdeckt worden. Die Tiere seien am Dienstag von den Beamten befreit und an das Veterinäramt der Stadt Würzburg übergeben worden, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch. Den 33-Jährigen erwarte nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

13. Oktober 2021 - 16:39 Uhr | dpa

Würzburg