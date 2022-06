Zu wenige Bademeister: Fällt die Freibad-Saison ins Wasser?

Die Temperaturen steigen, viele zieht es ins kühle Nass – doch es fehlen Bademeister. Wo es akut ist und wie es in München ausschaut.

Meitingen

Sie haben das Becken immer genau im Blick: Bademeister dürfen im Freibad nicht fehlen. Sie geben Kurse, warten die Anlagen und säubern die Bäder. Und das Wichtigste: Sie greifen im Notfall ein, leisten etwa Erste Hilfe und können so Leben retten.

Doch im Freistaat herrscht Not am Bademeister – sie werden händeringend gesucht, wie der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister am Dienstag mitteilte. Der Mangel sei sehr groß, sagt der Landesvorsitzende Ralf Großmann. Viele Stellen seien unbesetzt.

Was heißt das für die Freibad-Saison?

In Großmanns Freibad in Meitingen (Kreis Augsburg) wurden die Öffnungszeiten schon verkürzt, wie er der AZ sagt. An zwei Tagen in der Woche bleibt das „Sun-Splash“ geschlossen. Um den Betrieb an den übrigen Tagen aufrecht zu erhalten, „gehen wir schon an unsere Grenzen“. Bademeister würden Privat- und Familienleben einschränken. „Jeder gibt sein Bestes.“

Das Naturbad Keidenzell in Langenzenn (Kreis Fürth) hat derzeit ganz geschlossen. Momentan könne hier niemand die Badeaufsicht übernehmen, sagt Sabine Kratsch von den Stadtwerken Langenzenn. In Nürnberg teilen sich nun zwei Bäder ihre Schwimmmeister. Welches anzusteuern ist, zeigt jedoch nicht der Blick in den Kalender, sondern ein Blick in den Himmel: Je nach Wetter hat entweder das Hallenbad Nordostbad oder das Freibad Naturgartenbad geöffnet.

Das Wellenfreibad Peiting (Kreis Weilheim-Schongau) hat für heuer aufgegeben. Dass noch Personal vom Himmel falle, sei utopisch, so Bürgermeister Peter Ostenrieder.

Warum fehlen überall Bademeister?

Doch wieso fehlen derzeit überhaupt so viele Bademeister? „Während der Corona-Pandemie haben sich viele Mitarbeiter andere Stellen gesucht, da die Bäder ja nicht aufmachen durften“, sagt Großmann vom Schwimmmeister-Verband. Viele ältere Kollegen seien zudem ausgeschieden. Auch seien die Verdienstmöglichkeiten geringer als bei anderen Arbeitsplätzen. Hinzu kommt: „Man arbeitet, wenn die Leute Spaß haben – an Feiertagen und am Sonntag.“

Verschärft wird die Lage durch Nachwuchs-Probleme: Derzeit gebe es im Freistaat 130 bis 140 Auszubildende, die ihre Prüfung zu Fachangestellten für Bäderbetriebe machen. Ihre Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre. „Man sagt, von denen schaffen 30 Prozent die Abschlussprüfung nicht, wieder 30 Prozent wechseln dann den Job.“ Laut Statistik blieben um die 40 Schwimmmeister für Bayern übrig. „Das reicht nicht.“

In Deutschland würden aktuell etwa 1.000 Meister fehlen – „Tendenz steigend“, so Großmann. Seine Forderung: Die Schwimmmeister-Stellen müssten dringend besser bezahlt, die Dienstpläne attraktiver und die Jobs allgemein viel mehr anerkannt werden

Und wie steht es um die Branche in München?

„Bademeister sind bei uns das ganze Jahr über fest angestellt, bei ihnen herrscht kein Mangel“, erzählt SWM-Referentin Doris Betzl der AZ. Was den derzeit sieben Freibädern in der Landeshauptstadt jedoch fehle, seien Rettungsschwimmer. Diese sind oft als Saisonarbeiter von Mitte April bis Mitte September in der Freibad-Saison tätig. Um Rettungsschwimmer zu werden, werden ein Rettungsschein in Silber sowie ein Erste-Hilfe Schein benötigt.

„Die Corona-Saison 2020/21 bedeutete für viele Unsicherheit“

Der Grund auch für dieses Personal-Defizit: Die Pandemie. Denn Saisonkräfte hätten etwa als Studenten oft besondere berufliche Hintergründe. „Ihnen konnten wir durch die Corona-Vorgaben ganz lange nicht sagen, wie lange und in welchem Umfang wir öffnen.“ Die Saison 2020/21 sei für sie demnach mit Unsicherheiten behaftet gewesen. Viele ehemalige Rettungsschwimmer hätten inzwischen eine neue Arbeit gefunden.

Weil das Hallenbad-Personal jetzt für Freibäder im Einsatz ist, hat auch das SWM-Bad Giesing-Harlaching nur eingeschränkt geöffnet. „Da fehlen uns noch ein paar Saisonkräfte, damit wir die volle Personaldecke haben, die wir brauchen.“

Immerhin: Der Rettungsschwimmer-Schnuppertag Anfang des Jahres (AZ berichtete) war erfolgreich: „Relativ viele, die an dem Recruiting-Tag teilgenommen haben, arbeiten jetzt für uns als Rettungsschwimmer“, so die Referentin. Damals konnten Interessierte, etwa im Dantebad, das Rettungsschwimmer-Team und seine Aufgaben kennenlernen.

Was wird bei all der Personalnot nun also aus der Freibad-Saison? Fällt sie ins Wasser?

Großmann vom Schwimmmeister-Verband glaubt nicht daran. Viele Bademeister würden den Beruf schon aus Tradition weiter ausüben wollen. Dennoch kann ein bisserl Werbung nicht schaden: „Der Job ist so vielseitig: Man ist den ganzen Tag an der frischen Luft, hat aber auch viel Verantwortung, dass niemand untergeht. Wir leben und lieben diesen Beruf“, sagt er.