Zoll findet Schmuggel-Zigaretten in Hühnerfutter

Schweinfurt

Mehr als 70.000 geschmuggelte Zigaretten hat der Zoll Schweinfurt in den Sommermonaten bei Verkehrskontrollen auf der A3 sichergestellt. In einem Fall seien Zigaretten in einem Sack Hühnerfutter versteckt gewesen, teilte das Hauptzollamt am Freitag mit. Neben Zigaretten fanden die Zöllnerinnen und Zöllner nach eigenen Angaben unter anderem 116 Liter Alkohol sowie Drogen und eine nicht zugelassene Schreckschusswaffe.