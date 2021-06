Zoll ermittelt wegen Katzenschmuggels

Wegen Katzenschmuggels hat der Zoll ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen einen Fahrer eingeleitet. Dem Mann wird vorgeworfen, drei wertvolle junge Rassekatzen unverzollt befördert zu haben, wie das Hauptzollamt Nürnberg am Freitag mitteilte. Es gehe um eine Fahrt von Moldawien nach Frankfurt. Entdeckt wurden die drei Katzen in der vergangenen Woche bei einer Kontrolle auf der A6. Da diese nach Einschätzung der Amtstierärztin zu jung für eine Trennung von der Mutter waren, wurden sie dem Mann weggenommen und in ein Tierheim gebracht. Der Fahrer musste 1500 Euro für die zu erwartenden Tierheimkosten bezahlen und gut 520 Euro Kaution für den Einfuhrzoll, zudem musste der Mann erwartete Kosten des Strafverfahrens hinterlegen, wie es weiter hieß.

25. Juni 2021 - 09:20 Uhr | dpa

Der Hinweis „Zoll“ erscheint spiegelverkehrt auf dem Einsatzfahrzeug. © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Nürnberg © dpa-infocom, dpa:210625-99-138036/2