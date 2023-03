Zimmerbrand in Sozialeinrichtung in Würzburg: Frau tot

Nach dem Brand in einer Sozialeinrichtung in Würzburg ist eine Frau tot in einem Zimmer gefunden worden. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sei im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr schlugen die Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss, und das Feuer drohte auf das zweite Obergeschoss überzugreifen, wie es in einer Mitteilung der Integrierten Leitstelle heißt.

29. März 2023 - 05:00 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Würzburg Eine Frau sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung über den Treppenraum gerettet worden. Drei weitere Menschen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle bringen können. Das Gebäude in der Altstadt sei aber vorerst nicht mehr bewohnbar. Für 28 Bewohner wurde daher eine alternative Unterkunft organisiert, wie die Leitstelle weiter mitteilte. Die Ursache für das Feuer war noch unklar.