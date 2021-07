Zeugnis: Belohnungen bei Einsern, Rat bei schlechten Noten

Zum Schuljahresende warten auf Einser-Schüler besondere Belohnungen. Die Bayerische Seenschifffahrt spendiert wieder Freifahrten. Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren mit einer Eins im Zeugnis dürfen in den Ferien auf Linienschiffen am Königssee, Starnberger See, Ammersee und Tegernsee gratis mitfahren, kündigte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) am Mittwoch an. Sie müssen dafür aber in Begleitung eines zahlenden Familienmitglieds sein. Schüler von Förderschulen erhielten ebenso freie Fahrten.

28. Juli 2021 - 16:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen