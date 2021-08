Zeitschriftendieb lässt sein Fahrrad am Tatort stehen

Ein Dieb hat in einem Lebensmittelmarkt in Prien am Chiemsee eine Zeitschrift geklaut und sein Fahrrad stehenlassen. Der Mann wurde laut Polizei nach dem Klauen am Freitagnachmittag von einem Angestellten des Ladens angesprochen. Daraufhin floh er zu Fuß. Sein Fahrrad blieb unabgeschlossen am Tatort stehen. "Falls seitens des Mannes noch Interesse an dem Fahrrad bestehen sollte, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Prien gebeten", schrieben die Beamten, die das recht teure Rad in ihre Obhut genommen haben.

14. August 2021 - 08:50 Uhr | dpa

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Prien am Chiemsee © dpa-infocom, dpa:210814-99-837793/2