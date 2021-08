Zeige- und Mittelfinger verwechselt: Autofahrer schlägt zu

Weil er einen mahnenden Zeigefinger für einen ausgestreckten Mittelfinger gehalten haben soll, hat ein Autofahrer in Aschaffenburg den Beifahrer eines anderen Wagens geschlagen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 17-Jähriger diese Geste einem Mann gezeigt, der mit seinem Wagen dicht auffuhr. Der 48-Jährige stieg den Angaben zufolge daraufhin an einer Ampel aus, schlug gegen die Beifahrerscheibe des anderen Wagens, zeigte dem 17-Jährigen den Mittelfinger und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den Mann.

03. August 2021 - 16:11 Uhr | dpa

