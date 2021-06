Zehnjährige geht im Wöhrder See unter und wird gerettet

Ein Mädchen ist im Wöhrder See in Nürnberg untergegangen, konnte aber wenig später aus dem Wasser gezogen und gerettet werden. Die Zehnjährige sei Nichtschwimmerin. Sie habe im seichten Bereich einer Bucht gespielt, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Kind sei dann in den tieferen Bereich der Bucht geraten und habe dort nicht mehr stehen können. Mehrere Erwachsene tauchten nach der Untergegangenen - zunächst erfolglos. Erst ein Polizist bekam das Mädchen unter Wasser zu fassen. Am Ufer leiteten mehrere Zeugen sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Das Kind kam ins Krankenhaus. Am Freitagabend war es nach Angaben der Polizei bei Bewusstsein.

18. Juni 2021 - 21:29 Uhr | dpa

Streifenwagen mit Blaulicht. (Symbolbild) © dpa

Nürnberg © dpa-infocom, dpa:210618-99-54531/2