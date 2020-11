Zehn positive Corona-Tests bei Nürnberger Basketballern

Nach zehn positiven Corona-Tests sind die Basketballer des Zweitligisten Nürnberg Falcons seit Anfang der Woche in häuslicher Quarantäne. Wie der fränkische Verein am Mittwoch mitteilte, müssen die beiden kommenden Partien in der Pro A gegen Jena (14.) und die Artland Dragons (22.) abgesagt werden. Die Liga-Leitung in Köln wurde um eine Verlegung gebeten.

11. November 2020 - 17:01 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Nürnberg "Es gab nach den zwei Spielen gegen Hagen und Bremerhaven mehrere positive PCR-Tests in unserem Team. In Absprache mit den hiesigen Behörden begeben wir uns für mindestens zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Die betroffenen Spieler sind in ärztlicher Behandlung. Wir hoffen auf einen milden Krankheitsverlauf", erklärte Trainer und Geschäftsführer Ralph Junge.