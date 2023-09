Zehn Menschen mutmaßlich mit Wohnmobil eingeschleust

Neufahrn bei Freising

Polizisten sind in Oberbayern auf zehn Migranten gestoßen, die in einem Wohnmobil eingeschleust worden sein sollen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, beobachtete eine 29-Jährige am Dienstag in Neufahrn bei Freising (Landkreis Freising) mehrere Menschen, wie sie aus einem Wohnmobil ausstiegen und in verschiedene Richtungen liefen. Die Polizeibeamten hätten vor Ort zwar kein Wohnmobil gefunden. Sie seien aber auf zehn Menschen gestoßen, die nach ersten Ermittlungen illegal eingereist sind. Sie seien vorübergehend in umliegenden Asylunterkünften untergebracht worden.