Zehn Kilo Kokain auf A7 in Schwaben sichergestellt

Rund zehn Kilogramm Kokain haben Fahnder der Grenzpolizei in einem Wagen auf der Autobahn 7 im schwäbischen Betzigau sichergestellt. Das Betäubungsmittel war auf mehrere Päckchen aufgeteilt und im Inneren des Autos versteckt, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts am Montag in München sagte.

02. November 2020 - 16:31 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Betzigau Der 29 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen - ein Richter schickte ihn nach dem Fund am vergangenen Donnerstag im Landkreis Oberallgäu in Untersuchungshaft. Die Ermittler gingen nach einer ersten Schätzung davon aus, dass das Kokain einen Wert von rund einer halben Million Euro hat. Im Labor soll nun analysiert werden, wie rein die Droge aus dem Auto ist. Woher der Mann das Kokain hatte und wohin er es bringen wollte, blieb erst einmal unklar.