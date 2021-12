Zehn Festnahmen von Drogenhändlern und E-Bike-Dieben

Die Polizei in Unterfranken ist bei einem größeren Einsatz gegen Drogenhändler und E-Bike-Diebe vorgegangen. 15 Wohnungen wurden durchsucht und zehn Personen festgenommen, gegen die Haftbefehle erwirkt wurden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mit einer eigens eingerichteten Ermittlungskommission wurden insgesamt 19 Tatverdächtige in den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg ermittelt.

10. Dezember 2021 - 15:01 Uhr | dpa

Würzburg Bei den Durchsuchungen am Dienstag entdeckten die Beamten mehrere Kilo Betäubungsmittel, darunter Amphetamin, Marihuana und Kokain. Außerdem fanden sie mehrere Waffen, mutmaßliches Drogengeld in fünfstelliger Höhe und Beweismaterial für die Fahrrad-Diebstähle. Die zehn Männer, die der Polizei zufolge momentan als Hauptakteure des umfangreichen Drogenhandels und der organisierten Fahrraddiebstähle gelten, befinden sich nun in Untersuchungshaft. Zur Herkunft der Betäubungsmittel und den Strukturen des Handels mit den hochwertigen E-Bikes laufen weitere Ermittlungen. © dpa-infocom, dpa:211210-99-334313/2