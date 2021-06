ZdK-Präsident Sternberg: Marx traf Entscheidung ohne Druck

Das Rücktrittsgesuch des Münchner Kardinals Reinhard Marx ist nach Einschätzung des Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, deshalb außergewöhnlich, weil es nicht unter Druck zustande kam. "In München ist es so, dass hier wirklich aus ganz freier Entscheidung ohne Druck jemand gesagt hat: "Ich übernehme Verantwortung für das Systemversagen einer Institution, wofür ich stehe." Und das verdient allerhöchsten Respekt", sagte Sternberg am Samstag im WDR.

05. Juni 2021 - 11:11 Uhr | dpa

Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, gibt im Innenhof seiner Residenz ein Statement vor der Presse. © Peter Kneffel/dpa

Bonn Zur Lage in Köln, wo Kardinal Rainer Maria Woelki nach Meinung seiner Kritiker schon lange hätte zurücktreten müssen, sagte Sternberg: "Da ist auch nochmal die Frage, ob nicht auch dann Rücktritte nachher notwendig sind, weil das Vertrauen der eigenen Gläubigen verloren gegangen ist." Im Übrigen sei die Lage in Köln jetzt Sache der Apostolischen Visitatoren. Diese waren kürzlich von Papst Franziskus mit einer Kontrolle des Erzbistums beauftragt worden. © dpa-infocom, dpa:210605-99-871838/2