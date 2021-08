Zahlreiche Tauben in Unterfranken erschossen

Im unterfränkischen Landkreis Würzburg sind in den vergangenen Tagen zahlreiche getötete Tauben gefunden worden. Die Vögel seien alle erschossen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es handele sich um mindestens zwölf tote Tauben. Sie wurden demnach in einer Straße in Gerbrunn entdeckt. Wer für die Schüsse verantwortlich sei, stehe noch nicht fest. Es soll sich den Angaben zufolge jedoch um einen männlichen Täter handeln. Die Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise.

08. August 2021 - 10:20 Uhr | dpa

