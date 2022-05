Z-Zeichen an Kiosk geschmiert

Ein Kiosk in der Innenstadt von Aschaffenburg ist mit einem Z-Zeichen beschmiert worden, das von Sympathisanten der russischen Streitkräfte genutzt wird. Das Symbol wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen am Rollladen des Verkaufshäuschens angebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

05. Mai 2022 - 12:44 Uhr | dpa

Aschaffenburg Nun wird wegen Sachbeschädigung und des Anfangsverdachts der Billigung von Straftaten ermittelt. Das Z-Symbol sei grundsätzlich dazu geeignet, den Angriffskrieg in der Ukraine zu billigen, hieß es. Das Z ist beim Krieg in der Ukraine etwa auf russischen Panzern und Uniformen zu sehen.