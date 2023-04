Workshops zum Umgang mit Smartphone, Computer und Internet

Workshops zum Programmieren, Kurse zur Sicherheit im Netz, Computerbedienung für Senioren: Mit der neuen Kampagne "Allianz für Digitale Kompetenzen" will Bayerns Digitalministerium Menschen im Freistaat im Umgang mit Smartphone, Computer und Internet schulen. Nach Angaben des Ministeriums beteiligen sich 14 in Bayern ansässige Unternehmen an der Fortbildungsaktion, unter anderem Amazon, Google, IBM, Microsoft und Siemens.

19. April 2023 - 11:08 Uhr | dpa

