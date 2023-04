Wolken, zeitweise Regen und wenig Sonne zum Wochenstart

Das regnerische Wochenendwetter setzt sich auch in der neuen Woche fort. Das Wochenende brachte den Menschen in Bayern vor allem Regen, teils auch Sturmböen und Gewitter. In den Alpenregionen schneite es sogar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch zum Wochenstart soll es stark bewölkt werden und viel regnen. Sonnige Abschnitte seien aber möglich, vor allem am Dienstag.

16. April 2023 - 13:20 Uhr | dpa

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

München Für Montag werden im Tagesverlauf trotz einzelner sonniger Abschnitte wiederholt Schauer gemeldet, nur in Unterfranken soll es weitgehend trocken bleiben. Die Maximaltemperaturen liegen bei 7 Grad am Frankenwald und 15 Grad an der Donau. Am Dienstag soll es vor allem im Osten Bayerns Regen geben, in Franken und Schwaben bleibt es bewölkt, aber trocken. Dort zeigt sich auch öfter mal die Sonne. Es soll maximal zwischen 10 und 15 Grad warm werden, am Frankenwald circa 8 Grad. Mittwoch werden viele Wolken mit kurzen sonnigen Abschnitten erwartet, vor allem in Südbayern soll es zeitweise regnen. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den Vortagen leicht an und liegen bei maximal 11 bis 17 Grad.