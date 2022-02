Wolf oder Hund? Wolfshund streift umher

War es ein Wolf? Oder doch ein Hund? Ein Wolfshund hat in der Oberpfalz für Aufsehen gesorgt. Am Donnerstag seien mehrere Hinweise eingegangen, dass ein Wolf an der Bundesstraße 20 bei Traitsching herumstreune, teilte die Polizei am Freitag in Cham mit. Eine Streife rückte aus und traf tatsächlich auf das Tier. Auch der Jagdpächter kam zum Ort des Geschehens. Doch statt einen Wolf identifizierten die Ermittler einen jungen Hund der Rasse Tschechoslowakischer Wolfshund.

04. Februar 2022 - 15:35 Uhr | dpa

Traitsching Der Besitzer war schnell gefunden. Den 43-Jährigen erwartet nun eine Anzeige, weil er den Hund vermutlich mehrmals unbeaufsichtigt im Jagdrevier herumstreunen ließ. Auch soll er keine Hundesteuer bezahlt haben.