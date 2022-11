Wolf in der Oberpfalz gesichtet

Augsburg

In der Oberpfalz ist ein Wolf gesichtet worden. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) in Augsburg bemerkte und fotografierte eine Frau im Landkreis Neustadt an der Waldnaab das Tier am Freitag in der Nähe ihres Hofes. Nach Sichtung des Materials könne bestätigt werden, dass es sich um einen Wolf handelte, so ein Sprecher des LfU am Donnerstag. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. In dem Landkreis leben standorttreue Wölfe.