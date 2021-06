Wohnungsbrand in Österreich: Deutscher stirbt in Münchner Klinik

Ein 29 Jahre alter Deutscher ist nach einem Wohnungsbrand in Dornbirn im österreichischen Bundesland Vorarlberg ums Leben gekommen. Er erlag in einer Spezialklinik in München seinen schweren Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik in München. (Symbolbild)

Dornbirn/München - Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war in den frühen Morgenstunden aus ungeklärter Ursache eine Wohnung im obersten Geschoss eines Mehrparteienhauses in Brand geraten.

Retter evakuierten das Gebäude. In der Brandwohnung entdeckten sie den leblosen 29-Jährigen. Ein Notarzt konnte den Mann reanimieren, er wurde zunächst in ein Krankenhaus in Dornbirn gebracht und dann in eine Spezialklinik in München geflogen.

Dort erlag er Stunden später seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern den Angaben nach noch an.