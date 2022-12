Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: Drei Leichtverletzte

Rosenheim

Bei einem Wohnungsbrand am Donnerstag in Rosenheim sind drei Menschen leicht verletzt worden. Bei ihnen bestehe der Verdacht einer leichten Rauchvergiftung, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Vormittag aus zunächst unbekannten Gründen in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 150.000 Euro. Die Kripo ermittelte zur Ursache des Brandes.