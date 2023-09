Wohnungen unbewohnbar nach Brand in Mehrfamilienhaus

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberfranken sind alle Wohnungen zunächst unbewohnbar. Die Ursache des Brandes am Samstagmittag sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Hinweise auf Brandstiftung gebe es derzeit nicht. Verletzt wurde niemand.

30. September 2023 - 18:07 Uhr | dpa

Lichtenfels Das Feuer brach in Lichtenfels in der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus. Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle. Der Schaden soll den Angaben zufolge im sechsstelligen Bereich liegen. Die Bewohner des Hauses wurden mit Hilfe der Stadt Lichtenfels anderweitig untergebracht.