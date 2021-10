Wohnhaus in Eibelstadt in Flammen

Der Dachstuhl und das erste Obergeschoss eines Wohnhauses haben in Eibelstadt (Landkreis Würzburg) gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Bewohner das Haus am Montagmorgen unverletzt verlassen. Die Feuerwehr habe den Brand schnell eingedämmt. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens waren noch unklar. Bis in den frühen Morgen löschte die Feuerwehr noch kleinere Feuer.

04. Oktober 2021 - 09:11 Uhr | dpa

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Eibelstadt © dpa-infocom, dpa:211004-99-471564/2