Wohnhaus durch Balkonbrand stark beschädigt

Beim Brand eines Balkons in der Oberpfalz ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Was das Feuer auslöste, war zunächst nicht bekannt. Zeugen hatten am Samstag Rauch über dem Dach des Einfamilienhauses in Zandt (Landkreis Cham) gesehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

21. Mai 2023 - 08:50 Uhr | dpa

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Zandt Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Dennoch wurde das Wohnhaus stark beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.