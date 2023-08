Wochenende soll in Bayern etwas Abkühlung bringen

Nach teils extremer Hitze und wenig Abkühlung in den Nächten dürfen die Menschen in Bayern am Wochenende auf etwas niedrigere Temperaturen hoffen. Am Freitag seien zum vorerst letzten Mal verbreitet Höchstwerte zwischen 30 und 33 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München am Mittwoch mit. Am Samstag sei dann in den meisten Regionen Bayerns mit Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad zu rechnen. Einzig im Südosten des Freistaats in Richtung Inn werde die 30-Grad-Marke möglicherweise erneut geknackt.

23. August 2023 - 13:27 Uhr | dpa

München Während am Donnerstag in den meisten Regionen noch mit viel Sonnenschein zu rechnen sei, zögen am Freitag zunehmend Wolken auf. In der Nacht zum Freitag und zum Samstag sind demnach auch teils kräftige Gewitter möglich. Am Wochenende rechnet der Wetterdienst zudem von Südwesten kommend immer wieder mit großflächigen, teils kräftigen Regenfällen.