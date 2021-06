Witzigmann: Probieren im Sterne-Restaurant ist erlaubt

Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann (79) sieht keinen Bruch der Etikette, wenn Gäste im Sterne-Restaurant ihre Gerichte teilen oder beim Anderen probieren wollen. "Man muss sogar probieren! Restaurants sind doch keine Kathedralen, die den Genuß verbieten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

München

Witzigmann fügte hinzu: "Gutes Servicepersonal wird ihnen sofort Teller und Besteck bringen, wenn es mitbekommt, dass sie von einem anderen Teller naschen wollen. Und genauso ist es heute gang und gäbe, Gerichte bereits zu teilen und für zwei zu servieren."

Witzigmann wird am 4. Juli 80 Jahre alt. Am 24. Juni erscheint sein zweibändiges Werk "Was bleibt", eine Lebens- und Werkschau mit Erfahrungen und vielen Rezepten - von Witzigmann selbst und neu interpretiert durch seine Schüler.

