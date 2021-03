Wirtschaftsforscher vermisst Teststrategie

Der Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr hat politische Fehler in der Corona-Krise kritisiert. Die Impfstoff-Hersteller hätten zu wenig Anreize und Sicherheiten für die Produktion bekommen, und in Deutschland gebe es immer noch keine überzeugende Teststrategie. "Dass wir so lange gebraucht haben, finde ich bestürzend", sagte der Präsident des Kieler Instituts für Wirtschaftsforschung am Freitag in München bei der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft.

19. März 2021 - 17:19 Uhr | dpa

München Die deutsche Verwaltung sei auch "nicht schnell genug, nicht effizient genug", sagte Felbermayr. Bis Maßnahmen umgesetzt werden, dauere viel zu lange. Bei den Hilfen für Betriebe im Lockdown sei zudem "dieses Hin und Her und die permanente Veränderung der Maßstäbe" ein Problem. Wie beim Kurzarbeitergeld für Arbeitnehmer müsste es auch für Unternehmen ein verlässliches Instrument geben, das bei einer Krise nur aus der Schublade geholt werden müsste. Statt bei Umsätzen und Fixkosten sollte die Hilfe eher beim Rückgang des Betriebsgewinns ansetzen. © dpa-infocom, dpa:210319-99-892869/2