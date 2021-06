Wirecard-Ausschuss: Abgeordnete fordern Rücktritt von Scholz

Als Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal fordern die AfD-Abgeordneten im Untersuchungsausschuss den Rücktritt von Finanzminister Olaf Scholz (SPD). "Herr Scholz muss zurücktreten", sagte der Ausschussvorsitzende Kay Gottschalk am Dienstag in Berlin. Das gleiche gelte für Lars-Hendrik Röller. Der Wirtschaftsberater von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war in die Kritik geraten, weil seine Ehefrau als Schnittstelle zwischen Wirecard und einem chinesischen Unternehmen agiert haben soll.

22. Juni 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Wolfgang Schäuble (2.vr, CDU) nimmt den Abschlussbericht des Wirecard-Untersuchungsausschss entgegen. © Kay Nietfeld/dpa