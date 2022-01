"Wir sind Kirche": konkrete Reformen statt nur Rücktritte

Die katholische Reformbewegung "Wir sind Kirche" hält nach dem Münchner Missbrauchsgutachten Rücktritte für nötig, fordert aber vor allem konkrete Reformen. "So problematisch das Verhalten zum Beispiel von Kardinal Wetter und Prälat Wolf auch war und immer noch ist und Rücktritte auf den verschiedenen Leitungsebenen nötig sein werden: Wichtiger ist der grundlegende Perspektivenwechsel der Kirchenleitung, für den sich viele Glaubende in der Kirche seit Jahrzehnten einsetzen", teilte "Wir sind Kirche" am Mittwoch mit.

26. Januar 2022 - 17:26 Uhr | dpa

München Alle Verantwortungsträger müssten sich nun zu ihrer rechtlichen wie moralischen Verantwortung bekennen und ein persönliches Schuldeingeständnis leisten, hieß es weiter. Es gehe dabei aber um "Umkehr und konkrete Reformen statt folgenlose Rücktritte". Der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, müsse sich nach der Ablehnung seines Rücktrittsgesuchs durch Papst Franziskus 2021 noch entschiedener für Reformen beim Synodalen Weg einsetzen. Marx will am Donnerstag in einer Pressekonferenz Stellung zu den Ergebnissen der Studie nehmen, die sein Bistum bei der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) in Auftrag gegeben hatte. Die Studie wirft unter anderem Marx und seinen Vorgängern im Amt des Erzbischofs, Kardinal Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen vor und geht von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern aus - und einem weit größeren Dunkelfeld. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hatte eingeräumt, bei seiner Stellungnahme für das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising eine falsche Aussage gemacht zu haben und dies mit einem Versehen begründet.