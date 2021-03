Winter-Wetter: Neun Verletzte bei Unfallserie in Bayern

Im dichten Graupelschauer mit einer Sichtweite von unter 200 Metern ist es auf der Autobahn A93 in Richtung München zu einem Massenunfall gekommen.

Pechbrunn

Neun Menschen wurden nach Polizeiangaben am Freitag verletzt, einige von ihnen schwer. Bei der Unfallserie kurz nach der Anschlussstelle Pechbrunn in der Oberpfalz waren 16 Fahrzeuge beteiligt, einige von ihnen konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten in das Stauende.

Der Schaden betrug etwa 253 000 Euro, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Am Einsatzort waren zwei Rettungshubschrauber und 29 Fahrzeuge zur Rettung der Verletzten. Die Staatsanwaltschaft Weiden wurde in die Ermittlungen einbezogen.

