Windböe bringt Radfahrer ins Schleudern: Zwei Verletzte

Starke Windböen und eine abschüssige Fahrbahn haben zwei junge Fahrradfahrerinnen ins Schleudern und zum Stürzen gebracht. Eine 15-Jährige verletzte sich dabei schwer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Mädchen musste am Freitag kurz vor Mitternacht in eine Klinik gebracht werden.

19. Februar 2022 - 11:41 Uhr | dpa

Reimlingen Das zweite 16 Jahre alte Mädchen erlitt Schürfwunden und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Jugendlichen waren von Schmähingen nach Reimlingen (Landkreis Donau-Ries) mit dem Rad unterwegs.