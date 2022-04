Wieder Palmsonntagsprozessionen in Bayern

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause haben viele katholische Gemeinden in Bayern den Beginn der Karwoche wieder mit den traditionellen Palmzweig-Prozessionen eingeläutet. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx gedachte in der Münchner Frauenkirche vor allem der Kriegsopfer und Vertriebenen in der Ukraine: "Der Krieg geht von einem Land aus, das zutiefst christlich geprägt ist", sagte Marx über die russische Invasion. "Wie ist das möglich? Das macht mich fassungslos."

10. April 2022 - 12:59 Uhr | dpa

Palmboschen werden vor der Basilika Sankt Lorenz geweiht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem, traditionell versammeln sich in vielen süddeutschen Gemeinden die Gottesdienstbesucher, um unter freiem Himmel Palm- oder Buchsbaumzweige segnen zu lassen.