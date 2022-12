Wetterballon landet auf Autobahn in Oberfranken

Lautertal

In Oberfranken ist ein Wetterballon vom Kurs abgekommen und auf der Autobahn gelandet. Der Ballon sollte nach Angaben der Polizei vom Donnerstag Daten zur Umweltverschmutzung über dem Thüringer Wald sammeln. Aus derzeit unklaren Gründen war das Flugobjekt am Mittwoch von seiner Route abgewichen und auf der Autobahn 73 bei Lautertal (Landkreis Coburg) gelandet. Als ihnen die Unstimmigkeit auffiel, meldeten sich die Lenker des Ballons - Mitarbeiter der Universität Frankfurt am Main - der Mitteilung zufolge direkt bei der Polizei. Zuvor sollen mehrere Anwohner und Verkehrsteilnehmer die Einsatzzentrale bereits über einen Fallschirm informiert haben. Auf der A72 soll niemand gefährdet worden sein.