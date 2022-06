"Wer vermisst seine Ziege?": Polizei sucht Besitzer

Heustreu

"Wer vermisst seine Ziege?" - Mit dieser Frage sucht die Polizei in Unterfranken nach dem Besitzer einer jungen Ziege. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die junge Ziege am Samstag bei Heustreu (Landkreis Rhön-Grabfeld) alleine auf der Straße unterwegs gewesen. Ein Mann hatte daraufhin die Polizei gerufen und die Ziege vorsorglich eingefangen und in der Hundebox seines Autos eingesperrt. Die Ziege wurde dann zu einem Ziegenhalter gebracht, wo sie immer noch auf ihren Besitzer wartet.