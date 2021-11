Weltkriegsbombe in Mühldorf am Inn entschärft

Die 500-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Mühldorf am Inn ist am Donnerstag erfolgreich entschärft worden. Am Nachmittag meldete die Spezialfirma für Kampfmittelräumung, dass von der Bombe keine Gefahr mehr ausgehe, wie das Landratsamt mitteilte.

04. November 2021 - 15:23 Uhr | dpa

Ein Absperrband mit der Aufschrift "Polizeiabsperrung" ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ansbach Zuvor waren Häuser und Wohnungen sowie das Bahnhofsgelände evakuiert worden. Rund 3800 Menschen sowie Mitarbeiter von Gewerbebetrieben hatten das Gelände in einem Radius von einem Kilometer um den Fundort verlassen. Ein Polizeihubschrauber suchte das Gebiet vorsorglich mit einer Wärmebildkamera ab, ehe mit der Entschärfung begonnen wurde. Rund 280 Kräfte waren im Einsatz. Am Nachmittag wurden die Straßensperren aufgehoben, die Menschen konnten zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Der Bahnverkehr wurde wieder freigegeben. Kurz zuvor war im mittelfränkischen Ansbach eine Fliegerbombe unschädlich gemacht worden. © dpa-infocom, dpa:211104-99-867263/2