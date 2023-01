Weltgrößte Spielwarenmesse zeigt Neuheiten und Trends

Rund 2100 Aussteller aus fast 70 Ländern werden auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg ab Mittwoch ihre Neuheiten präsentieren. Damit sei die Messe wieder fast so groß wie vor der Corona-Pause, sagte Vorstand Florian Hess am Donnerstag. 2020 seien es noch 2800 Aussteller gewesen. In den beiden darauffolgenden Jahren wurde die Messe wegen der Pandemie abgesagt.

26. Januar 2023 - 12:43 Uhr | dpa

Nürnberg Die großen Trends auf dem bis zum 5. Februar gehenden Branchentreffen sind in diesem Jahr Spielzeuge, die reale und digitale Welt miteinander verbinden, Kult-Themen wie die Helden aus den Marvel Comics oder He-Man wieder aufleben lassen oder die fremde Welten, Kulturen und Natur entdecken lassen. Neu ist in diesem Jahr, dass am Wochenende (4./5.) erstmals die Halle für Modelleisenbahn und Modellbau für kleine und große Spielzeugfans öffnet. Normalerweise ist die Messe nur für Fachpublikum zugänglich.