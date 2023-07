Weiterhin wechselhaftes Wetter in Bayern

Das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage setzt sich in Bayern fort. Eine in die westliche Strömung eingelagerte Störung bestimmt das Wettergeschehen im Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Sonntag ist es demnach bewölkt und lokal mit einzelnen Gewittern mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen zu rechnen. Am Nachmittag und Abend soll es trockener und sonniger werden. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad Celsius.

30. Juli 2023 - 11:32 Uhr | dpa

Ein Jogger spiegelt sich zusammen mit den Gipfeln des Wettersteingebirges in einer Regenpfütze. © Angelika Warmuth/dpa

München In den kommenden Tagen soll es bewölkt, windig und regnerisch bleiben - ab Montag wird es in der Südhälfte Bayerns jedoch sonniger. Mit einzelnen Gewittern ist zu rechnen. Laut DWD bewegen sich die Temperaturen tagsüber zwischen 17 und 26 Grad Celsius, in der Nacht sollen sie 10 bis 17 Grad Celsius betragen.