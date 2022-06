Weiterhin kein Wahlrecht ab 16 Jahren in Bayern

Das Wahlrecht in Bayern bleibt vorerst, wie es ist. CSU, Freie Wähler und AfD verhinderten am Donnerstag im Landtag mit ihren Gegenstimmen eine Gesetzesänderung, die unter anderem eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre forderte. Die Kritiker hielten dagegen, dass nicht Volljährige wohl nicht die Folgen ihrer politischer Entscheidungen überblicken könnten. Auch an dem in der Verfassung verankerte Mindestalter für die Wahl zum Ministerpräsidenten von 40 Jahren wird vorerst nicht gerüttelt.

30. Juni 2022 - 12:43 Uhr | dpa