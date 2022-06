Weiterer Geldautomat in Bayern gesprengt

Mit Sprengstoff haben Unbekannte einen Geldautomaten in einem Industriegebiet in Augsburg zerstört. Ob und wie viel Geld die Täter in der Nacht auf Freitag erbeuteten, sei noch unklar, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 120.000 Euro. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

03. Juni 2022 - 10:39 Uhr | dpa

Splitter und ein Schild mit der Aufschrift "Geldautomat". © Patrick Pleul/zb/dpa

Augsburg Erst am Donnerstag hatten Unbekannte in Hirschaid (Landkreis Bamberg) einen Automaten zerstört. Auch ein möglicher Zusammenhang zwischen den Vorfällen ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Der Fall in Augsburg ist bereits die zehnte Sprengung von einem Geldautomaten in diesem Jahr in Bayern. "2021 gab es insgesamt 17 Fälle in Bayern. Somit sind es in diesem Jahr nicht unbedingt mehr, aber natürlich ist jeder einer zu viel", sagte ein Sprecher der Polizei. "Besonders weil die Täter in diesem Jahr eher mit Sprengstoff als mit Gas hantieren, geht es nicht nur um hohe Schadenssummen. Es ist auch einfach sehr gefährlich." Bisher sei bei den Fällen in Bayern niemand verletzt worden.