Weitere Attacke gegen Moschee in Regensburg

Nach der Beschädigung der Tür einer Moschee in Regensburg ist in der Stadt ein weiterer Angriff auf eine andere Moschee bekannt geworden. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde in dieser Moschee die Küche verwüstet, indem unter anderem Lebensmittel verschüttet wurden. "Zusammenhänge zwischen den beiden Taten werden geprüft", sagte ein Polizeisprecher.

18. September 2023 - 18:47 Uhr | dpa

In Regensburg kam es zu einer Attacke gegen eine Moschee. © Felix Hörhager/dpa/Archivbild

Regensburg Am frühen Sonntagmorgen hatte ein Unbekannter mit einem Hammer die Eingangstür einer Moschee beschädigt. Die Tat bei der anderen Moschee soll sich zwischen Samstagabend und Montagvormittag ereignet haben. Das für politische Delikte zuständige Staatsschutzkommissariat bei der Regensburger Kripo ermittelt nun wegen beider Taten.