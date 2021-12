Weinzierls Weihnachtswunsch: Fan-Rückkehr im neuen Jahr

Augsburg

Nach dem letzten Hinrunden-Spieltag an diesem Wochenende geht die Bundesliga in eine kurze Weihnachtspause. "Am 7. Januar geht es schon wieder los. Dann hoffe ich, endlich wieder mit Zuschauern", sagte Weinzierl. Ohne Fans auf den Rängen fehle "einfach die Atmosphäre", beklagte der Augsburger Coach im ARD-Interview: "Wir machen es für die Zuschauer. Wenn keiner da ist, ist es einfach scheiße."