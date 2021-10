Weinernte in Franken wird abgeschlossen

Nach spätem Erntebeginn und viel Regen zeigt sich nun, ob es bei der Weinernte in Franken erneut ein Rekordtief gibt.

Wie gut die Weinernte in Franken heuer ausgefallen ist, will der Fränkische Weinbauverband am Freitag (9.00 Uhr) in Kitzingen bekannt geben. Die Trauben bekamen dieses Jahr viel Regen ab und mussten mit einem Pilz kämpfen, dem sogenannten Falschen Mehltau (Peronospora). Für die Winzerinnen und Winzer war das Jahr daher arbeitsintensiv. Schon im vergangenen Jahr hatten sie ein Rekordtief erlebt: die geringste Ernte seit 35 Jahren.

1463 Weinbaubetriebe gibt es laut Landesamt für Statistik in Franken. Die meisten davon sind Familienbetriebe. Die Größe der einzelnen Betriebe wächst. Bei der Vorstellung der Erntebilanz für 2021 werden auch Vertreter der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) und des Bezirks anwesend sein.

