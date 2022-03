Weikert: European Championships gut für Olympia-Bewerbung

DOSB-Präsident Thomas Weikert betrachtet die European Championships in München im kommenden August als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer möglichen deutschen Olympia-Bewerbung. "Wir haben ja auch noch die Special Olympics in Berlin und die World University Games 2025 in Rhein-Ruhr. Ich denke, das ist eine gute Vorbereitung für den DOSB, sich um eine Bewerbung für Olympia in absehbarer Zeit zu kümmern", sagte der 60-Jährige beim Medientag des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im Europa-Park am Donnerstag. In Rust waren etliche Teilnehmer der vergangenen Spiele in Tokio und Peking zur Verleihung des "Team D Award" versammelt.

31. März 2022 - 16:37 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds. © Tom Weller/dpa