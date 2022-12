Weihnachtsmärkte in Bayern: Gute Stimmung, gute Umsätze

Die Weihnachtsmärkte in Bayern sind heuer wieder gut besucht. Die Händler zeigten sich zufrieden, und die Kunden seien begeistert. "Schön, dass ihr wieder da seid", das hört man immer wieder", sagte Lorenz Kalb, Vorstand des Süddeutschen Verbandsreisender Schausteller und Handelsleute, am Donnerstag in Nürnberg.

22. Dezember 2022 - 16:25 Uhr | dpa

Der Nürnberger Christkindlesmarkt. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Nürnberg/München Nach zwei Corona-Jahren mit Absagen und strengen Auflagen, in der die Branche richtige Treffer bekommen habe und viele Betriebe aufgehört hätten, sei heuer "wieder ein ganz normales Jahr", sagte Kalb. "Nicht herausragend, aber ähnlich wie 2018 oder 2019." Das Wetter habe geholfen, sogar mit Schnee. "Wir haben eine friedliche, tolle Stimmung erlebt". Bei den Ausgaben hielten sich viele Besucher zwar spürbar zurück und "drehen den Euro zweimal um, bevor sie ihn ausgeben". Aber die Händler seien froh, dass sie wieder Einnahmen hätten, und seien mit den Umsätzen eher zufrieden. Gefragt sind bei weitem nicht nur Glühwein, Bratwurst, gebrannte Mandeln. Auf dem größten Weihnachtsmarkt Deutschlands, dem Nürnberger Christkindlesmarkt, macht Kunstgewerbe 80 Prozent des Angebots aus - "und die Händler, die Kunstgewerbe verkaufen, waren zufrieden", sagte Kalb. Praktisch in jeder Stadt und jedem größeren Ort gebe es inzwischen einen oder mehrere Weihnachtsmärkte, mit unterschiedlichen Akzenten - hier mit Eisstockbahn, da als Mittelaltermarkt zum Beispiel. Sehr zu kämpfen habe die Branche mit Personalmangel und Stromkosten. Von der Strompreisbremse profitierten nur Unternehmen, die mindestens drei Monate von demselben Anbieter Strom beziehen - aber nach drei Monaten seien Marktkaufleute und Schausteller längst weitergezogen.