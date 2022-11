Weihnachtshaus in Olching erfreut Besucher mit Aufführung

Nach zwei Jahren Corona-Pause erfreut das Weihnachtshaus in Olching seine Besucher wieder mit einer kleinen Show. Bei den gut halbstündigen, kostenlosen Aufführungen am Freitag-, Samstag- und Sonntagabend bekommen die Gäste Funkkopfhörer, um die Nachbarschaft nicht zu belästigen, erzählte Initiator Manfred Piringer am Sonntag. Am Vorabend hatte er die rund 20.000 Lichter nach einer grundlegenden Überholung wieder eingeschaltet.

27. November 2022 - 12:01 Uhr | dpa

Das Weihnachtshaus von Manfred Piringer leuchtet in Olching. © Felix Hörhager/dpa/Archivbild

Olching "Der Startschuss ist eigentlich nach Halloween. Heuer haben wir aber schon ein bisschen früher angefangen, weil der Garten etwas chaotisch war und wir wussten, dass viele Reparaturen nötig sind", erzählte Piringer. Da die Lichterketten ganzjährig in den Bäumen bleiben, hatten Witterung und der Zahn der Zeit am Material genagt. "Wir mussten etliche 1000 Euro reinstecken, damit wir es wieder reaktivieren konnten." Kritik, dass ein solches Spektakel nicht in die Zeit passe, erwidert Piringer unter Verweis auf die Freude, die sein seit mehr als 20 Jahren existierendes Projekt zahlreichen Menschen mache. "Die Leute wollen unterhalten werden, wollen Spaß haben, wollen nach der zwei Jahre langen Pandemie wieder rausgehen und normal leben. Und bei uns haben sie die Möglichkeit, für 35 Minuten bei der Show den Alltag hinter sich zu lassen und Kind sein zu dürfen und in Erinnerungen zu schwelgen - das finde ich sehr, sehr wichtig." Ob das kleine "Kindermusical", wie der 58 Jahre alte Kameramann die Show mit lebensgroßen bewegten Figuren und Aufnahmen vom Band nennt, witterungsbedingt gezeigt wird, kann im Internet unter www.weihnachtshaus-in-olching.de nachgeschaut werden. Wenn es schüttet, bleiben die Lichter nämlich traditionell aus - um Energie zu sparen.